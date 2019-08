Miette Dierckx (26) succesvol met tijdelijke tacobar: “Misschien blijven we hier wel!” Birger Vandael

29 augustus 2019

10u54 0 Beringen Het is een mooie zomer geworden voor Miette Dierckx (26) en Willem Vankrunkselsven (25). Drie jaar nadat ze in de finale stonden van ‘Mijn Pop-uprestaurant’, openden ze op de Lutgartsite in Beringen opnieuw een tacobar. ‘Mañana Mañana’ werd een succesverhaal. Het moment om bij Miette te polsen naar haar volgende plannen en dromen.

Het scheelde in 2016 geen haar of het oude koppel – vandaag gaan ze als vrienden door het leven – won met Jalapeño Loco het VTM-programma. Daarna braken drukke tijden aan voor de twee. Miette opende al de Mexicaanse zomerbar Villa Loco in Laakdal en Bar Mimi in de oude pastorie van Oostham, terwijl Willem met succes zijn eerste stappen zetten in de politiek. Hij is sinds dit jaar gemeenteraadslid in Laakdal.

In Beringen werd het gouden duo van weleer herenigd. Volgens Miette omdat ze nooit lekkerdere taco’s proefde dan die van Willem. De leegstaande Lutgartsite, die deze zomer een creatieve hotspot werd voor ondernemers, bleek de gedroomde locatie voor hun nieuwe project. Taco’s en cocktails staan natuurlijk nog steeds centraal bij ‘Mañana Mañana’. “Ik ben altijd bang dat het concept niet aanslaat”, glimlacht Miette. “Gelukkig zitten we bijna altijd vol, dus ik ben een gelukkige zaakvoerster.”

Fans van ‘Mijn Pop-uprestaurant’

Zoals verhoopt zijn het vooral de taco’s van Willem die aanslaan. “Er zijn zelfs mensen die destijds ‘Mijn Pop-uprestaurant’ gevolgd hebben en nog steeds om die reden langskomen. Dat is zo ‘zot’ en ‘zalig’. Natuurlijk had ik wel verwacht dat iemand daar nog aan zou denken, maar dat het er zoveel gingen zijn, wist ik zeker niet.”

In principe waren de zaken op de Lutgartsite allemaal van tijdelijke aard. “Wij blijven waarschijnlijk nog tot eind oktober open. Eventueel, als het succes blijft, gaan we de zaak gewoon open houden. Dat valt nu allemaal nog een beetje af te wachten”, blikt Miette vooruit.

Geen uitgewerkt plan

Een uitgewerkte langetermijnplanning heeft de jonge Kempense nog niet uitgetekend. “Ik word snel iets beu, daarom steeds mijn nieuwe pop-ups”, verduidelijkt ze. “Ik vind het leuk om mezelf altijd terug ‘uit te vinden’ of in een totaal ander interieur te werken. Het idee van iets op te starten en dit idee dan vlot te laten verlopen, dat geeft me zoveel voldoening. Daarnaast vind ik het dan ook weer jammer om die zaken telkens weer te sluiten. Dan draait alles juist goed en moet het weer dicht.”

Eén specifieke zaak jarenlang uitbaten, ziet Miette zich dus niet doen. “Eigenlijk doe ik maar wat en dan zie ik wel weer”, lacht ze. “Dromen? Ach ja, ik droom veel, maar geen specifieke dingen. Als ik gewoon op deze manier kan blijven leven en iedereen rond mij gezond is, ben ik een gelukkige vrouw.”