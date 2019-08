Mia Mensa brengt horecabeleving naar be-MINE: “De site moet de Efteling van Limburg worden” Birger Vandael

10 augustus 2019

18u06 0 Beringen De horecazaak Mia Mensa is dit weekend voor het eerst geopend. Het oude ophaalgebouw krijgt op die manier een nieuwe inkleding en be-MINE heeft er een nieuwe troefkaart bij. “Wij willen ervoor zorgen dat mensen een hele dag plezier kunnen maken op dezelfde site”, vertelt zaakvoerder Jan Larosse, die de vergelijking met de Efteling glimlachend maakt.

Mia Mensa is een zaak die horeca wil combineren met beleving. “We willen dat mensen hier de tijd krijgen om met elkaar te praten. Het moet een plaats zijn voor ontmoeting, met een wereldkeuken en multiculturele aspecten. Vrij vertaald betekent ‘Mia Mensa’ dan ook ‘Mijn Wereld' of ‘Mijn Tafel’. Tussen alle winkels en andere attracties op de site is dit een rustpunt voor de klanten”, aldus Larosse.

In principe steunt Mia Mensa op vier headliners: ten eerste is er de brasseriezaak in de nieuwbouw, die sinds deze week open is. Ten tweede is er het ijssalon en ten derde de lounge. Deze twee concepten zullen in de loop van augustus wellicht de deuren openen. Momenteel zoekt men nog naar de juiste mensen om hier aan de slag te gaan. “Van kandidaat koks tot kandidaat obers, iedereen komt in aanmerking en kan zich bij ons melden", zegt Larosse daarover. Ten vierde is er ook nog het buitenterras, dat ook reeds geopend is.

Mijnverleden

Mia Mensa biedt plaats aan 150 mensen, er zijn een zestigtal plaatsen buiten en een negentigtal plaatsen binnen. Al tijdens de eerste dagen loopt de zaak aardig vol. “We liggen hier tussen de monumenten en willen respect tonen aan het erfgoed. Het gebouw is helemaal opgeblonken en gerenoveerd en ook bij het opstellen van de kaart hebben we gedacht aan het mijnverleden.”

Larosse bedoelt daarmee onder meer de croques die allen verwijzen naar het mijnverleden. Zo kan je er de Kompel (mijnwerker van achttien jaar en ouder), Davy (mijnwerkerslamp), Grauwvuur (koolstofexplosie), Koelstamp (Ontgroening van een nieuwe kompel), Poekkele (Kompels die elkaars rug wasten) en Mijnhout (stukken van mijngangen) krijgen. Samen met de Hamburger Alpamayo (verwijzing naar de klimmuur in be-MINE) en de Hamburger Mia Mensa zijn dit meteen ook de populairste gerechten. Wie halal vlees, mocktails, champagne of fantasy coffees verkiest, kan dit eveneens bestellen.

Adembenemend decor

Tegen 2021 opent op be-MINE het gloednieuw mijnbelevingscentrum: be-MINE PIT. Er komt ook nog een fitness, cinema en fietscentrum. Dat maakt dat de site nog meer zal uitgroeien tot een totaalconcept. “De bedoeling is dat een gezin hier ‘s morgens parkeert en de hele dag plezier beleeft. De vrouw kan gaan shoppen, terwijl de man gaat klimmen. En ik kan hen zeker aanraden om ‘s avonds bij de duisternis Mia Mensa te bezoeken, want dankzij de sfeervolle verlichtingen aan de koeltorens creëren we een adembenemend decor!”, besluit Larosse.