Methodeschool O.B.A.M.A. organiseert digitaal afstandsonderwijs Birger Vandael

16 maart 2020

10u39 2 Beringen De methodeschool voor basisonderwijs O.B.A.M.A. uit Beringen zal voor de komende tijd digitaal afstandsonderwijs organiseren. “De oefeningen en taken zullen vooral gefocust zijn op herhaling”, legt leerkracht Maura Mievis uit.

Alle leerlingen van de methodeschool O.B.A.M.A. kregen vrijdag hun werk- en leerboeken mee naar huis. De ouders van de oudste kleuters en de eerste graad zullen via e-mail opdrachten en activiteiten toegestuurd krijgen om samen met hun kinderen uit te voeren.

Dagelijks organiseert de school een online ‘spreekuur’, waarin ouders vragen kunnen stellen en waarin de leerkrachten kunnen toelichten hoe de opdrachten het best begeleid worden.“In het weekend zullen de leerkrachten ook filmpjes opnemen voor de ouders”, aldus Mievis.

Leerstof op maat

Ook de leerlingen van de tweede en derde graad van O.B.A.M.A. zullen via mail hun taken en opdrachten ontvangen. Daarbovenop volgen de leerlingen vanaf maandag live en zelfstandig twee instructiemomenten of vragensessies, vormgegeven door de leerkrachten van het team.

Leerstof op maat van het kind staat centraal in het onderwijs dat de methodeschool aanbiedt. Ook in dit nieuwe format zal hierop ingezet worden. Ouders mogen ook steeds een seintje geven wanneer opdrachten te gemakkelijk of te moeilijk blijken, zodat het team hierop kan inspelen.

Op deze manier wil O.B.A.M.A. de continuïteit van het leerproces van de kinderen zo goed mogelijk waarborgen.