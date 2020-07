Mehmet (24) start crowdfunding om gezin met uitgebrand huis te helpen: “Ze zijn echt alles kwijt”

Beringen

In de Beringse Tennisstraat brak vorige week donderdag een brand uit in een huis. De vlammen sloegen al snel over en zette nog twee andere woningen in zak en as. Buurtbewoner Mehmet Ali Erbay (24) zag het met zijn eigen ogen gebeuren. “Ik heb vernomen dat het gezin waarbij de brand ontstond niet verzekerd is. Zij zijn dus niet alleen alles kwijt, maar moeten waarschijnlijk ook de schade aan de andere huizen opvangen. Ik hoop hen financieel te helpen door een crowdfunding .”