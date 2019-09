Meer dan 250 bezoekers op whiskyfestival: “We leren de mensen niet drinken, we leren ze genieten” Birger Vandael

30 september 2019

10u38 11 Beringen De derde organisatie van whiskyfestival Spirits Inn Beringen lokte zo’n 250 liefhebbers. Voor iedereen was er wel wat wils: een fles cognac die negentig jaren geleden gedistilleerd werd, een speciale whisky voor dames... “Een fles Johnnie Walker drink je met vrienden leeg aan een barbecue, wij willen mensen niet leren drinken, wel leren genieten”, vertelt whiskykenner Daniel Quanten.

In Whatz Hap kwamen negentien standhouders ter plaatse. De focus ligt op whisky, al wordt ook de opkomende rum geserveerd. “Wij willen met ons festival ook de regio dienen. Er is wel een whiskyfestival in Brussel en eentje in Spa, maar hier bleef het altijd stil”, weet Quanten. Hij wijst ons meteen naar een cognac die de Tweede Wereldoorlog getrotseerd heeft. “Dat is erg speciaal. Een drank wint aan smaken en complexiteit door te rijpen in een eikenvat. Door tientallen jaren op die wijze bewaard te zijn, is deze fles bijzonder.”

Nog meer bijzondere smaken vinden we verderop bij standhouders die flessen van al lang gesloten destilleerderijen presenteert. “Er zijn dranken die al sinds 1983 niet meer worden gemaakt. Het verleden wordt als het ware weggedronken.”

Voor beginners en vrouwen

Ook beginnende drinkers worden bediend met een special afgeleide cognac. “Deze bevat geen 40 graden alcohol, maar ongeveer de helft. Je leert ook niet autorijden in een Ferrari”, lacht Quanten. Tenslotte worden ook vrouwen op de wenken bediend met een speciale whisky die in een speciaal wijnvat is gerijpt. Dat zorgt voor een zoetere smaak. “Op deze manier proberen we hen warm te krijgen voor de whiskyliefde. Dertig jaar geleden waren vrouwen die whisky drinken een zeldzaamheid. Gelukkig is dat nu wel anders.”