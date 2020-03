Medewerkers Rezytex produceren mondmaskers voor zorgverleners Birger Vandael

21 maart 2020

10u29 0 Beringen De medewerkers van familiebedrijf Rezytex tonen in deze moeilijke tijd dat hun hart op de juiste plaats zin. “We hebben een hele week gezocht naar de nodige materialen om mondmaskers te produceren en kunnen nu aan de slag gaan met de productie", vertellen Jan, Hans en Lieve Meukens.

Normaal produceert Rezytex uniformkleding voor verschillende doelgroepen, van overheidsbedrijven tot uitvaartcentra en brandweerkazernes. Door de acute noodsituatie hebben de medewerkers even hun doelgroep verlegd. “We zijn op zoek gegaan naar een beschikbare grondstof om de maskers te maken", vertelt Hans. “Samen met onze college Van Bockrijck uit Diepenbeek heeft deze zoektocht een hele week geduurd.”

Meest geschikt

Het resultaat kwam er uiteindelijk ook. “Het materiaal dat we gebruiken is 100% polypropyleen en SMS ( Spunbound – Meltblown-Spunbound). Dit materiaal wordt nu reeds in ziekenhuizen gebruikt, al voldoet het niet aan de normen voor chirurgische maskers. Gezien de huidige situatie en de nood aan mondmaskers , is dit materiaal het meest geschikt. Met een zestal arbeidsters zijn wij nu aan de slag en willen wij helpen, daar waar de nood het hoogst is. Indien nodig, zijn wij ook bereid om het materiaal enkel te snijden. Hiermee kunnen dan ook thuiswerksters aan de slag.”