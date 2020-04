Medewerkers Het Poetsbureau krijgen veiligheidspakket voor heropstart Birger Vandael

30 april 2020

12u30 2 Beringen Vanaf 4 mei kan Het Poetsbureau uit Paal weer in fases aan de slag. Elke medewerker krijgt bij de heropstart een veiligheidspakket en heldere instructies. Ook het schoonmaken zelf zal anders verlopen met extra aandacht voor veiligheid.

De afgelopen weken communiceerde Het Poetsbureau online met het personeel. Die vorm van communicatie werd zelfs zo goed onthaald dat men er ook na de crisis mee verder zal gaan. Momenteel zijn de meeste medewerkers nog thuis, maar het bedrijf bereidt zich voor om de klanten opnieuw te ontzorgen/ondersteunen zodra daarvoor groen licht komt. De job zal er voor de medewerkers anders uitzien. Doorgaans wordt er gepoetst terwijl de eigenaars van de woning uit werken zijn en de kinderen naar school. Nu is iedereen thuis, net terwijl afstand zo belangrijk is. “Deze nieuwe manier van werken moet voor iedereen een tweede natuur worden”, onderstreept CEO Jo Mellemans.

Tevreden medewerkers

Voor het eerst nam Het Poetsbureau dit jaar ook deel aan Great Place To Work, een rangschikking van werkgevers waarbij de evaluatie door de eigen medewerkers primeert. Het Poetsbureau behaalde daarbij meteen de vijfde plaats voor ons land in de categorie ‘meer dan 500 werknemers’. “Schoonmaken is een vak, en het is een vak waar we fier op zijn”, reageert Mellemans. “Het is hartverwarmend om daarvoor erkenning te krijgen en door onze medewerkers beschouwd te worden als een ‘Great Place To Work’.”