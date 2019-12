Mauro Pawlowski keert terug naar Koersel BVDH

18 december 2019

10u08 2

Zanger en gitarist Mauro Pawlowski keert vanavond terug naar Koersel. De muzikant, die bekend is van onder meer dEUS, treedt op in Jeugdhuis Club 9. Voor deze gelegenheid brengt hij Kloot PerW mee. Die laatste speelt ook het voorprogramma met Marcel Vanthilt in Duo NOT Eno & Cale. Pawlowski en Per W’s wegen kruisten uiteindelijk in de vorm van het album ‘Insider/Outsider’, een ‘White Albumesque’ 21 track tellende duoplaat. Door het succes besloten de heren om hun muzikaal avontuur tijdelijk te verlengen. Samen met een 5-koppige band bombarderen Pawlowski en Per W het publiek met een selectie uit hun album Insider/Outsider. De setlist wordt verder gepimpt met nummers uit het rijke repertoire van beide muzikanten.