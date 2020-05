Markt van Beverlo heropent als eerste op 22 mei Birger Vandael

15 mei 2020

11u18 1 Beringen De stad Beringen mikt op een heropstart van de markten op vrijdag 22 mei in Beverlo. Dit is de kleinste van de drie markten in de stad en wordt beschouwd als een test. “In Beverlo hebben we doorgaans een vijftiental marktkramers, we gaan dan ook niemand moeten weigeren”, legt schepen van Lokale Economie Werner Janssen (N-VA) uit.

In Beringen organiseert men in normale omstandigheden ook een markt op woensdag in Beringen-centrum en op zondag in Paal. “Gezien het grote aantal veiligheidsmaatregelen waar we aan moeten voldoen en de restricties wat het aantal verkopers betreft, zal er woensdag 20 mei nog geen markt kunnen plaatsvinden”, aldus de schepen.

Circulatieplan

Het marktgebeuren zal bovendien anders verlopen dan we gewend zijn. Zo moet er bijvoorbeeld een circulatieplan opgesteld worden en komen er ook looplijnen die de bezoekers moeten volgen. Er moet een duidelijk gemarkeerde in- en uitgang voorzien worden en alle handelaars dragen verplicht een mondmasker. Voor de bezoekers worden de maskers dan weer ‘sterk aangeraden’. Eten en drinken op de markt zelf is niet toegelaten. De door velen geliefde hamburgerverkoper zal zijn etenswaren dus verpakt moeten meegeven aan de klanten. “Dit is de informatie waar we momenteel, na overleg met de VVSG, over beschikken. Het Ministerieel Besluit met de concrete uitwerking van de maatregelen verwachten we morgen (zaterdag, red.) in de loop van de dag.”

De stedelijke diensten proberen nu in overleg met de betrokken handelaars tot een compromis te komen wat het maximumaantal van 50 kramen betreft. “We informeren onze marktkramers per mail en zoeken samen constructief naar oplossingen. Hoe dan ook, we kunnen pas heropstarten als iedereen zich strikt houdt aan de veiligheidsregels.”