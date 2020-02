Man rijdt rond met elf flessen lachgas in autokoffer MMM

07 februari 2020

17u40 0 Beringen De politie heeft donderdagnacht iets voor middernacht een wagen staande gehouden aan de Pieter van Houdtstraat in Beringen. In de koffer lagen maar liefst elf grote flessen lachgas.

Het voertuig had de aandacht van de agenten getrokken omdat er een defect achterlicht was. Bij de controle bleek dat het voertuig tevens niet gekeurd was. In de kofferruimte lagen elf grote flessen lachgas, in totaal 28 liter. Lachgas is al langer populair bij jongeren, als een illegaal roesverwekkend product.

De bestuurder, een 23-jarige man uit Genk, kon geen aanvaardbare uitleg geven voor de grote hoeveelheid lachgas. De flessen werden meteen bestuurlijk in beslag genomen.