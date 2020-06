Man die vrouw en stiefdochter met hamer op hoofd sloeg vrij onder voorwaarden Marco Mariotti

26 juni 2020

18u58 1 Beringen De 52-jarige Beringenaar die in de cel zat voor de moordpoging op zijn vrouw en stiefdochter is vrij onder voorwaarden. Dat besliste de raadkamer. De man zal bij familie gaan wonen en moet zich aan een contactverbod houden.

De Beringenaar die in april bij een hoogoplopende ruzie fel te keer ging en met een hamer uithaalde naar zijn vrouw en stiefdochter, is na twee maanden vrijgelaten onder voorwaarden. De feiten speelde zich op 25 april af aan de Stalsesteenweg in Korspel. Een ruzie tussen de drie liep uit de hand, waarbij de man uithaalde met een hamer. Zelf heeft hij altijd volgehouden dat hij een aanval langs hun zijde afweerde.

De twee dames liepen zware hoofdwonden op. De man zat intussen in de cel en werd verdacht van de moordpoging op de twee. Vandaag verscheen hij voor de raadkamer.

Gevlucht

“Mijn cliënt werd inderdaad vrijgelaten onder voorwaarden, waaronder een contactverbod dat hij strikt zal naleven", bevestigt zijn advocate Lynn Clerinx. “Het is goed dat hij zijn leven weer kan oppikken na het hele tumult in de media.” De man sloeg destijds na de feiten op de vlucht en werd pas uren later teruggevonden aan het station van Antwerpen. De man werd gezocht door de politie en stond met naam en foto op alle mediakanalen. Een helikopter werd daarbij ingezet.

Met zijn vrouw en stiefdochter mag hij geen contact hebben. Intussen moet hij zich aan zijn voorwaarden houden tot hij zich zal verantwoorden in de rechtbank.