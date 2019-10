Man (31) overvallen na avondje stappen: “Ze wilden mijn horloge en stampten tot ik bewusteloos viel” Marco Mariotti

07 oktober 2019

11u53 14 Beringen Een leuke zaterdagavond is voor Beringenaar Mitchell Lespoix uitgedraaid op een nachtmerrie. Toen hij vanuit café De Scherpe Plank richting de auto wandelde, werd hij belaagd door vijf jongemannen. “Er waren ook meisjes bij die huilden en riepen te stoppen. Hopelijk willen zij tips geven”, vertelt hij.

Mitchell was eerst met zijn pa op café geweest, en sloot de avond af met een kameraad. Toen hij naar de auto wandelde werd alles plots zwart. "Ik wist dat er een groepje jongeren rond het café aanwezig was, en dat ze ons volgden richting de wagen”, vertelt Mitchell. “Ik zei nog tegen mijn kameraad dat we best door zou wandelen, het zouden negeren en meteen de wagen moesten instappen."

Maar dat laatste lukte zelfs niet meer. De vijf zetten de aanval in en stampten Mitchell bont en blauw. “Ik kreeg slagen en trappen in mijn gezicht, vocht en kroop over de grond en lag er in de modder. Ik hoopte dat het allemaal zo snel mogelijk voorbij was. Ze riepen op mijn horloge. Ik gaf deed ze uit en gaf hen die, waarna ze op de vlucht sloegen.”

Gebroken neus

Even verloor Mitchell het bewustzijn. De overvallers lieten hem achter met een barst in zijn oogkas, een gebroken neus op twee plaatsen en een hersenschudding. Hij hoopt vooral dat de politie zijn werk goed doet en de jongeren kan vinden. “Je leest ervan in de krant maar dat is altijd zo ver weg, tot het bij jezelf gebeurt.”

“Ik probeer op deze manier te laten zien wat er allemaal gaande, is als je eens een avondje met vrienden een pintje gaat drinken. Niemand die op zulke momenten denkt aan te moeten vechten om te overleven. Het fysieke is niet het ergste van de hele zaak, het trauma dat je overhoud en de gedachte die door je hoofd blijven spoken is nog erger. Ik krijg paniekaanvallen, en dat wil je niet meemaken.”

Mitchell ging intussen bij de politie langs en gaf het serienummer door van het horloge. “Het ging om een Samsung Smartwatch die ik nog maar onlangs had gekocht voor 360 euro, en blijkbaar hadden die mannen daar oog in. Ik herinner me nog dat die niet alleen waren. Enkele meisjes bleven in de achtergrond en riepen dat ze moesten stoppen. Ik hoorde één van hen ook huilen. Ik hoop écht dat zij wroeging krijgen en willen delen wie de daders zijn.”