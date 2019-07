Mama’s Jasje opent familiefestival ‘Engie Parkies’ BVDH

02 juli 2019

Donderdagavond beginnen in het Park van Beverlo de Engie Parkies. Dat stadsfestival brengt elke week een ronkende naam naar de stad. Mama’s Jasje bijt donderdag vanaf 20.15 uur de spits af, gevolgd door Uncle Phil (11/07), Tom Helsen (18/07), Metejoor (25/07), Kate Ryan (1/08), De Mens (8/08) en de Fixkes (15/08). “Dankzij de steun van het stadsbestuur zorgt vzw Divers van 4 juli tot en met 15 augustus voor dit gratis familiefestival met een divers en gevarieerd ‘belevingsaanbod’. We willen de inwoners verrassen in hun eigen stad met een muzikaal aanbod. Kom dus samen met familie, vrienden, buren en kennissen genieten van een bijzondere avond”, stelt schepen van Evenementen Werner Janssen (N-VA).