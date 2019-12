Mals Vlees zamelt 112 winterjassen in voor goede doel BVDH

24 december 2019

17u23 0 Beringen Theatercollectief Mals Vlees en stad Beringen hebben maar liefst 112 winterjassen ingezameld voor het goede doel. De jassen werden overhandigd aan de vrijwilligers van vzw Open Hart, die ze zullen verdelen onder de meest kwetsbaren. “De Beringenaren hebben opnieuw hun warm hart getoond,” zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V).

De actie, die de naam ‘Free on a Tree’ kreeg, had als doel om armoede bespreekbaar te maken. De mensen van Mals Vlees en burgemeester Vints gaven samen het startschot. Zij hingen warme kinderjassen op aan bomen vlak bij enkele scholen en locaties voor kinderopvang in Beringen. Bij elke jas hoorde ook een gedicht van Paul Frison. Iedereen in nood mocht een warme jas meenemen, maar tegelijk werd er opgeroepen om jassen te doneren aan het goede doel.

Tekort

“Open Hart kampt met een tekort aan warme kinderjassen, omdat die moeilijk te vinden zijn. Met deze bijzondere actie daagden we iedereen uit om zijn kleerkast in te duiken en op zoek te gaan naar kinderjassen,” zegt schepen van Samenleven Hilal Yalçin (CD&V).

De vrijwilligers van de armoedevereniging uit Paal verdelen de jassen de komende weken onder gezinnen waar de nood het hoogst is. “Ook de volgende jaren investeert het stadsbestuur in de strijd tegen armoede”, zegt Vints. “We kiezen voor een integrale aanpak over verschillende beleidsdomeinen en blijven sterk inzetten op bestaande samenwerkingsverbanden met externe partners zoals Mals Vlees en Open Hart.”