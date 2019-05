Mals Vlees maakt theatervoorstelling over politiek: “We geven geen verdoken stemadvies” Birger Vandael

22 mei 2019

15u10 15 Beringen Het Theatercollectief Mals Vlees brengt zaterdagavond twee voorstellingen over de wereld van de politiek. ‘De Vooravond’ is een verwijzing naar verkiezingszondag en is een verhaal over keuzes, daadkracht en ambitie, maar nog meer over macht, afgunst en intriges. “We willen geen ideologische punten in de verf zetten en kleur bekennen, dit is geen verdoken stemadvies”, vertelt artistiek leider Ingrid Dullens.

Mals Vlees is niet aan haar proefstuk toe. ‘De Vooravond’ is immers al hun vierde zaalproductie. Met ‘Wa is dat met onze Kevin’ wonnen ze zelfs het Zilveren Doek en werden ze genomineerd voor Het Gouden Doek. Verder werken ze vooral rond sociaalmaatschappelijke hangijzers. Zo trokken ze met de scholenvoorstelling rond armoede (‘Het Geheim’) drie jaar lang door Vlaanderen. Nu richt het gezelschap zich dus op de politiek. “We zijn eigenlijk op het idee gekomen nadat we zagen dat de zaal vrij was juist op de vooravond van de verkiezingen”, geeft Ingrid toe.

“De voorstelling is eigenlijk een verhaal van actie en reactie tussen de volwassenen en de jongeren”, gaat de artistiek leider verder. “Jongeren hebben inderdaad geen stemrecht en in ons stuk hebben ze zelfs amper tekst, maar ze kunnen wel een bepaald beeld hebben over politiek. Zij zien voor hun ogen gebeuren hoe een nieuwe partij wordt opgericht die inzet op vernieuwing. Dat loopt uiteindelijk verkeerd en dat loopt uit in een verhaal van macht en machtsmisbruik. De jongeren zijn gedegouteerd en willen zich vast ketenen, maar botsen op hun beurt weer op een tegenbeweging van volwassenen.”

Joke Schauvliege als inspiratie

Ingrid en haar collega’s volgden uiteraard wel de actualiteit om het verhaal te schrijven. “Mals Vleex bestaat uit een hele diverse groep mensen en we gingen ook met elkaar in discussie over politiek. Dat leidde tot nieuwe inzichten en ideeën. Wat we niet deden, was te rade gaan bij politici zelf. We lieten ons bijvoorbeeld inspireren door de ondergang van Joke Schauvliege, maar zullen haar natuurlijk niet spelen. Hetzelfde bij de protestmarsen: dat was vooral leuk als inspiratie.”

Bij Mals Vlees hoopt men dat bezoekers niet thuis blijven uit schrik een zoveelste politiek debat te volgen. “Want dat doen we juist niet”, onderstreept Ingrid. “Het is een heel beeldend stuk met een flinke portie humor. We zijn niet links of rechts, we willen gewoon een goed verhaal brengen.”

De voorstellingen vinden plaats om 17 en 20 uur in OC De Buiting in Paal. Tickets kosten tussen 6 euro (jongeren onder 18 jaar) en 10 euro en zijn te bestellen via malsvleesberingen@gmail.com. Er worden 400 bezoekers verwacht.