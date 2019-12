Mals Vlees hangt op 25 plaatsen jassen aan de bomen BVDH

17 december 2019

11u41 0 Beringen Naar jaarlijkse gewoonte heeft het theatercollectief Mals Vlees in Beringen op 25 verschillende plekken jassen opgehangen aan de bomen (en aan palen). Die opvallende actie ‘Free on a Tree’ is er speciaal voor mensen die het in deze winterperiode niet gemakkelijk hebben en letterlijk en figuurlijk wel een warme jas kunnen gebruiken.

De jassen aan de bomen werden voorzien van een toepasselijk gedicht van Paul Frison. Mensen die nog een warme jas kunnen gebruiken, mogen een opgehangen exemplaar meenemen. Daarnaast kunnen andere oude jassen nog altijd worden binnengebracht, er is daarbij een speciale vraag naar kinderjassen. Die kan je binnenbrengen bij Mals Vlees op de Lutgartsite, bij vrijwilligersvereniging Open Hart in Paal en bij de Stad Beringen.

Op 24 december loopt de jassenactie af en worden de ingezamelde jassen overhandigd aan Open Hart en bezorgd aan kwetsbare gezinnen uit Beringen. Vorig jaar kon Mals Vlees maar liefst 195 winterjassen inzamelen.

Burgemeester Thomas Vints (CD&V) steunt net als in het verleden de actie en hing zelf enkele jassen op: “Dit is een heel mooi initiatief om de gevolgen van armoede zichtbaar te maken en kinderen in armoede een warme winterjas te bezorgen. We hopen dat deze actie leidt tot een gevoelige toename van het aanbod winterjassen bij armoedeorganisaties en tweedehandszaken.”