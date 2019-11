LWB Beringen en SAK vloeien samen onder LWB BVDH

17 november 2019

LWB (Beringen) en SAK (Dendermonde) worden vanaf 1 januari 2020 één bedrijf en gaan verder onder de merknaam LWB. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in loonverwerking en personeelszaken voor kmo’s. “LWB en SAK zijn momenteel al zeer complementair”, zegt commercieel directeur van LWB Bregt Vanzonhoven. “Sprekende voorbeelden hiervan zijn het gebruik van dezelfde payrollsoftware en enkele gemeenschappelijke leveranciers. Door de fusie kunnen we meer en sneller innoveren en beter inspelen op de behoeften van onze klanten en zo de ‘customer experience’ verbeteren. We bundelen de krachten met alle respect voor de medewerkers en voor het verleden van beide organisaties.” Klanten kunnen blijven rekenen op hun vertrouwde interne contactpersoon en externe partners.