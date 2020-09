Limburgse collega’s noemen Bob Poelmans als één van de favorieten voor het BK in Koksijde: “Ben niet de enige en een kampioenschap is een rare koers” Koen Wellens

14 september 2020

18u00 0 Beringen Zondag strijden de juniores in Koksijde voor de nationale driekleur. Over één zaak zijn de Limburgse deelnemers het alvast eens: als er één gouwgenoot op het favorietenlijstje moet staan dan is dat Bob Poelmans. De man zelf houdt de boot liever af. “Ik zie heel wat kanshebbers en met Arnaud De Lie zelfs één topfavoriet. Maar goed, het blijft een kampioenschap en dat is heel vaak heel onvoorspelbaar”, reageert Poelmans.

Vergis je niet, Bob Poelmans is nog altijd maar eerstejaars junior. Toch behoort hij al bij de renners met veel koersdoorzicht. De knaap uit Koersel schuwt het zware werk ook niet. Afgelopen zaterdag trok hij in Westerlo van in de start in de aanval. Pas in de slotfase was hij eraan voor de moeite, maar dat hield hem er niet van om nog de spurt aan te trekken voor zijn ploegmaats. Een dag later in Lommel keek Poelmans de kat uit de boom. “In de laatste ronde heb ik nog geprobeerd. Jammer genoeg lag de meet 50 meter te ver, anders had ik gewonnen. Misschien lukt het volgende keer”, zegt Poelmans.

Zes maanden ouder

Volgende keer, dat is het BK van zondag in Koksijde. Poelmans geeft aan er klaar voor te zijn. “Ik heb de voorbije weken niet alleen goed kunnen trainen, ik heb ook verschillende wedstrijden kunnen rijden. Ook in het buitenland trouwens en daar ben ik Acrog Balen heel dankbaar voor. Die wedstrijden zijn echt nodig om beter te worden. Misschien heb ik zo wel een voordeel ten opzichte van renners die minder vaak gekoerst hebben. Ik heb niet het gevoel dat de coronacrisis een grote impact heeft gehad op mijn ontwikkeling. Het is moeilijk in procenten uit te drukken, maar ik kom zeker aan 90% van wat ik verwacht had. Vergeet ook niet dat we bijna zes maanden verder en sterker zijn. Maar dat geldt voor iedereen, zeker? (lacht”

Ster van Zuid-Limburg

Poelmans bewees in het verleden, zelfs bij de aspiranten, al goed te zijn in rittenkoersen. Hij kijkt dan ook met veel zin naar de Ster van Zuid-Limburg. “Ik voel me thuis op geaccidenteerd parcours. Geen lange hellingen, maar wel de beklimmingen die we in Zuid-Limburg voor de wielen geschoven krijgen. Ik leg de lat niet te hoog, maar de trui van beste Limburger, die wil ik na afloop wel graag in mijn kast hangen.”