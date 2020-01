Limburg kleurt zesde aflevering van ‘Vandaag over een jaar’: liefde in tijden van kaalheid, de zoektocht naar geluk en de zwaarste langlaufwedstrijd ter wereld BVDH

21 januari 2020

11u38 0 Beringen De zesde aflevering van het één-programma ‘Vandaag over een jaar’ wordt er één met een zwaar Limburgs accent. Maar liefst drie Limburgers vertellen hun pakkend verhaal. Zo gaat de 30-jarige Jessica uit Beringen met alopecia op zoek naar een vaste relatie, pakt de 23-jarige Mille uit Neerpelt haar depressie en angststoornissen aan en wil de 50-jarige Bart uit Tessenderlo ondanks zijn kanker finishen in de zwaarste langlaufwedstrijd ter wereld.

‘Liefde in tijden van alopecia’ zou wellicht de titel zijn van haar boek, moest Jessica (30) uit Beringen beslissen in de pen te kruipen. Alopecia is een haaraandoening waarbij iemand plots (gedeeltelijk) kaal wordt. De aanleiding ligt bij een ontstekingsproces rond de haarwortel. Het kan iedereen van ons overkomen op eender welke leeftijd. Het overkwam ook Jessica als tiener. Na de scheiding van haar ouders begon ze van de ene dag op de andere haar haren te verliezen. Binnen de kortste keren was ze helemaal kaal.

Jessica beleefde door het toeslaan van de ziekte een moeilijke puberteit. Daarin werd ze vaak gepest. Pas op haar 25ste kon ze haar ziekte omarmen en sinds twee jaar komt ze geregeld het huis uit zonder een haarwerk. Jessica stichtte zelfs de vzw ElkHaar in Koersel. Daarmee wilde ze de ziekte meer bekendheid geven en het taboe rond dat thema verder doorbreken.

Op één vlak bleef het echter moeilijk om te leven met de kaalheid: op het vlak van relatie. Het blijkt voor Jessica erg moeilijk te zijn om een man te vinden die zich niet laat afschrikken door haar blinkend kopje. Jessica is vast van plan om zich een jaar lang op de datingmarkt te storten in de hoop een partner te vinden.

Een beetje gelukkig zijn

Uit Neerpelt komt een dappere getuigenis van Mille Vermeulen. Ze verscheen destijds een paar keer in onze krant met de publicatie van twee kinderboeken. De jonge twintiger worstelde echter met het leven. De vechtscheiding van haar ouders toen ze tien was, zadelde haar op met een trauma. Dat trauma manifesteert zich in een angststoornis die gepaard gaat met paniekaanvallen. Elke dag voelt zwaar aan voor Mille. Ze liet zich vrijwillig opnemen in de psychiatrie. Een moedige stap, omwille van het taboe dat er nog steeds op rust. “Niemand is perfect gelukkig, maar ik zou zo graag een béétje gelukkig zijn”, klinkt het bij haar. Ze hoopt over een jaar terug controle te hebben over haar leven en het woord ‘geluk’ over haar lippen te krijgen.

Failure is not an option

Ten slotte is er nog de sportieve Bart (50) uit Tessenderlo die al vier jaar vecht tegen een agressieve darmkanker. Meermaals vreesde hij voor zijn leven, maar telkens opnieuw worstelt Bart zich door een nieuwe behandeling. Het is zijn sportieve achtergrond die naar eigen zeggen zijn leven heeft gered. En om te tonen dat kanker niet het einde hoeft te zijn, gaat hij een zware uitdaging aan: de ‘Vasaloppet’. Een historische langlaufwedstrijd van 90 km in Zweden waaraan jaarlijks 16.000 sportievelingen deelnemen in de meest barre omstandigheden. Bart moet en zal finishen – failure is not an option.

Hoe het afloopt met Jessica, Mille en Bart ziet u donderdagavond vanaf 20.40 uur op één.

