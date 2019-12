Lerares die relatie had met leerlingen weer aan het werk, maar collega’s protesteren en dagen niet op Marco Mariotti

02 december 2019

16u19 1 Beringen De lerares die een geheime seksuele relatie had met een leerlinge van het VIBO Sint-Barbara in Beringen, is sinds maandag weer aan het werk. Heel wat collega’s legden het werk neer uit protest en daagden maandag niet op. Vrijdag hadden leerlingen ook al een soort ‘betoging’ in elkaar gestoken.

Aan de start van het schooljaar kwam de geheime relatie van oud-leerlinge Alicia Sanfilippo en haar Godsdienstlerares aan het licht. Het ging om een stortvloed aan lieve berichtjes, hevige aandrang tot seksuele handelingen en één – de allerbelangrijkste – voorwaarde: totale geheimhouding. De verhalen van twee leerlingen van het VIBO Sint-Barbara, een school voor buitengewoon onderwijs, in Beringen over hoe ze – zonder dat van elkaar te weten – een seksuele relatie kregen met één en dezelfde juf lopen parallel.

In 2015 was Alicia Sanfilippo – toen 17, nu 21 – de eerste die in het vizier kwam van een juf op haar nieuwe school. Er ontstond een relatie, maar die moest koste wat kost geheim blijven. Alicia veranderde zelfs van school, maar moest zelfs toen nog alles verzwijgen. Zij verbrak uiteindelijk zélf de relatie, waarna de lerares haar pijlen op een andere leerling richtte. Een gelijkaardig verhaal, evenveel frustratie bij de ouders én leerlingen zelf.

Niet strafbaar

De school startte een procedure om de bewuste lerares te laten ontslaan, maar de 37-jarige vrouw won de zaak, en mag gewoon lesgeven. Dat was voor de zomer al het geval. Reden: de leerlingen waren op het moment van de feiten ouder dan 16 jaar en stemden in met alles. De relatie leraar-leerling is wettelijk dus niet strafbaar.

Critici meenden dat het om leerlingen ging met een kwetsbare achtergrond en zich lieten meeslepen door een vertrouwenspersoon die zich meer terughoudend moet opstellen. Het is ook dat wat de schooldirectie vindt, maar nu dus geen poot heeft om op te staan.

Ondanks dat de lerares in september weer mocht lesgeven, ging ze in ziekteverlof toen de feiten in de pers verschenen. Vandaag keert ze dan toch terug naar de klas in Beringen, tot boosheid bij collega’s. Vrijdag was er al een staking bij enkele leerlingen die scandeerden dat ze moest wegblijven. Vandaag zijn een deel leerkrachten niet komen opdagen.

De directie kon nog niet reageren.