Leerlingenaantal bij Scholengroep Xpert stijgt met 11 procent BVDH

18 februari 2020

Scholengroep Xpert, de opvolger van Scholengroep Limburg Noord, kent een stijging van het leerlingenaantal in de middelbare scholen met 11 procent. Scholengroep Xpert zet in op innovatief onderwijs en kadert haar activiteiten binnen de slagzin van het GO!: samen leren samenleven. “Iedere dag biedt elke school binnen de scholengroep kansen aan jonge mensen, coacht in de ontwikkeling van de talenten van iedere leerling en waardeert elk talent gelijkwaardig. Binnen dit kader werken het GO! en Scholengroep Xpert in de periode 20-30 rond de poolstervisie”, klinkt het. De scholengroep zette al een aantal stappen richting gepersonaliseerd onderwijs en het is ook de ambitie om dit in de volgende jaren verder te ontwikkelen. Tot de scholengroep behoren GO! Middenschool Leopoldsburg, GO! atheneum Leopoldsburg, GO! middenschool Mercurius, GO! atheneum Mercurius, GO! middenschool de Wingerd en GO! atheneum Overpelt.