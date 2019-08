Leeftijdsgenootjes komen massaal springen voor kankerpatiëntjes Tybo (3) en Ferre (6):“Hartverwarmend dat mensen zo meeleven” Birger Vandael

04 augustus 2019

15u06 0 Beringen Op de velden van KFC Paal-Tervant vond zaterdagmiddag een speciaal zomerfestival plaats voor kankerpatiëntjes Tybo (3) en Ferre (6). Ongeveer 400 kindjes kwamen doorheen de dag springen op de vele springkastelen en steunden op die manier hun onfortuinlijke leeftijdsgenootjes. De ouders van de twee kinderen danken alle bezoekers voor hun steun.

Het idee voor het festival kwam van de clowns Pi & Po en werd uitgewerkt door de mensen van Esso Rutten, dat gelegen is aan de Diestersteenweg in Paal. Tybo is de kleinzoon van één van de werknemers en Ferre is de zoon van een trouwe klant. “Het begon met een springkasteel en een paar workshops, maar uiteindelijk zijn het zeven springkastelen en tal van workshops geworden”, glimlacht Pieter Beerten van de organisatie.

Beerten was zelf ook verbaasd door het vele volk. In totaal zouden er rond de 1.500 mensen zijn geweest. “We hebben wel veel positieve reacties gekregen, maar het volk moet nog steeds komen. Het is hartverwarmend om te zien dat er zoveel steun is voor de kindjes. Dit weekend is er ook Paal op Stelten, maar daar hebben we gelukkig weinig concurrentie van gekregen. De programmatie is ook niet overlappend, als het hier gedaan is dan begint het daar pas. De opbrengst zal enkele duizenden euro’s bedragen, maar daarover kunnen we nog niet te veel zeggen. Het is in elk geval de bedoeling om dat later via een cheque te schenken.”

Succes van social media

Ferre uit Paal zelf had zich voor de gelegenheid laten schminken en was erg enthousiast over het event: “Dat springkasteel met die palmbomen is het leukste. Al was de zelfbewegende bal ook wel fijn!” Nele Vanloo is de mama van Ferre. Ze zag met de glimlach hoe veel kinderen rond haar zich amuseerden. “Je onderschat toch altijd het effect van de sociale media. Op die manier werden veel mensen bereikt.

De zesjarige kleuter lijdt aan leukemie. Hij moest de afgelopen periode vaak spelen in het ziekenhuis en leerde daar Tybo ook kennen. Extra fijn om dus eens pret te kunnen beleven in de gezonde buitenlucht. “Zijn beentjes zijn al moe van al dat springen”, glimlacht Nele. “Het is een jaar intensieve chemo geweest, nu volgt een jaar van onderhoud. Dat gebeurt vooral met pilletjes.”

Hopen op de dokters

Tybo woont eveneens in Beringen, al zijn zijn ouders afkomstig uit Heusden-Zolder. Mama Diandra genoot zelf van een drankje terwijl de kinderen zich uitleefden. “Ik had niet gedacht om hier zoveel mensen te zien. Het is echt super georganiseerd! Maandag zal het wel even raar zijn, want dan volgt de elfde kuur van de derde soort chemo.” Tybo heeft een erg zeldzame vorm van kanker waarbij twee tumoren in zijn leesstreek zitten. “Al onze hoop ligt bij de dokters. Een vorige behandeling sloeg immers niet aan, dus nu hopen we dat er een alternatief gevonden kan worden. We weten ook niet wat dat gaat geven. Alle steun is dus zeker welkom.”

Wie vrijblijvend een storting wil doen, kan dat via het rekeningnummer BE52 7350 5186 8009.