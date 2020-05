Langere speeltijd en ‘jaargroepen’ bij heropstart GO! Freinetschool De Step Birger Vandael

11 mei 2020

12u04 1 Beringen Eind deze week is de langverwachte heropening van de scholen een feit. Op de GO! Freinetschool De Step in Beringen ligt het draaiboek met alle maatregelen al van vorige week klaar. De gebruikelijke graadklassen worden tijdelijk opgesplitst in jaargroepen en verder komt er een aangepast uurrooster waarin sport en een langere speeltijd worden opgenomen. “Ik kan gelukkig rekenen op een topteam”, onderstreept directrice Reinhilde Cortvrient.

Met behulp van de nodige online teamvergaderingen is het draaiboek tot stand gekomen. “Daarin staat onder meer een grondplan zodat iedereen een duidelijk beeld krijgt van waar alles zich bevindt, wie langs welke ingang moet gaan, waar elke zone voor dient en wat er moet gebeuren voor men de klas binnengaat (handgel gebruiken, koorts meten..., red.)”, stelt Cortvrient. “We vinden het ook belangrijk dat we onze poetsvrouw Marleen ondersteunen bij het extra onderhoud. Zo kan iedereen met een gerust en veilig gevoel naar school komen, dat is het allerbelangrijkste.”

‘Contactbubbels’

De graadklassen (eerste plus tweede jaar) worden voor de gelegenheid gesplitst in jaargroepen. Eén kleuterleider wordt extra ingezet voor die splitsing. “We hebben twee groepen eerste leerjaar en twee groepen tweede leerjaar waarin het maximumaantal van 14 kinderen gerespecteerd wordt”, geeft Cortvrient mee. “Het zesde leerjaar wordt verdeeld over twee groepjes van tien kinderen. Ook wat de opvang betreft zijn er verschillende groepjes gemaakt. We hebben die ‘contactbubbels’ verdeeld op basis van leeftijden.”

Cortvrient hoopt dat alle leerkrachten gezond blijven, zodat de organisatie verzekerd is. Ouders die aangeven dat hun kind niet naar school komt, zullen nog telefonisch gecontacteerd worden. Met dank aan enkele collega’s zal iedereen over mondmaskers kunnen beschikken. Voor de instructies in de klas worden ook schermen gebruikt.