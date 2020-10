Kunstwerken die tijdens lockdown straatbeeld opfleurden worden tentoongesteld Birger Vandael

09 oktober 2020

Tijdens de eerste lockdown verschenen er in Beringen heel wat kunstwerken achter de ramen, het resultaat van het project ‘Kunst Achter Het Raam’. Op die manier wilde de stad het straatbeeld opfleuren met kunst. “In de herfst kan je in de galerij van Casino Beringen terecht voor een unieke selectie van deze coronaraamkunst”, vertelt schepen van Cultuur An Moons (CD&V). Wie zijn of haar werk in de galerij wil plaatsen, kan zich tot 18 oktober inschrijven via de website van CC Beringen. De expo opent met een zoete zondag op 8 november en loopt tot en met 15 november. De toegang zal gratis zijn.