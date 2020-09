Kunstroute Beringen geeft ruim honderd kunstenaars een podium Birger Vandael

10 september 2020

16u35 1 Beringen Met de tweejaarlijkse Kunstroute wil de stad Beringen meer dan 100 kunstenaars een podium geven. Normaal gezien zou de Kunstroute 2020 in mei plaatsgevonden hebben, maar omwille van corona werd die verplaatst naar september.

“Tijdens het weekend van 19 en 20 september, telkens van 10 tot 18 uur, zetten meer dan 100 kunstenaars uit diverse disciplines de deuren van hun huis, atelier, tuin of garage gratis open voor het publiek”, vertelt schepen van Cultuur An Moons (VOLUIT). “Daarnaast zijn er ook kunstenaars uit de omstreken die hun werk tentoonstellen in lokale handels- en horecazaken. In ‘Galerie Lutgart’ op de Lutgartsite en in OC De Buiting kan je ook nog terecht voor tentoonstellingen van kunstenaarsgroepen.”

Overzichtstentoonstelling

Daarnaast is er ook een overzichtstentoonstelling waar je alvast de sfeer van de Kunstroute kan opsnuiven en het werk van de deelnemende kunstenaars kan ontdekken. Die expo loopt van 13 september tot 4 oktober in de mooie galerij van het Casino en is geopend van zondag tot en met donderdag van 14 tot 17 uur. In het weekend van 19 en 20 september kan je de overzichtstentoonstelling ook bezoeken tussen 10 en 18 uur.

Op ccberingen.be/e1804/kunstroute-2020 vind je de laatste updates van het programma.