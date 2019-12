KunstKerstMarkt in De Buiting BVDH

05 december 2019

Kerstmarkten duiken in deze tijd van het jaar overal op, maar in Beringen denkt men nog kunstzinniger. Zij pakken op zondag 15 december uit met een KunstKerstMarkt, helemaal in het teken van de beeldende kunst. Ben je op zoek naar een origineel en handgemaakt kunstcadeautje? Kom dan tussen 14.00 tot 17.00 uur naar OC De Buiting. Tal van kunstenaars zorgen voor een mooi en gevarieerd aanbod van betaalbare kunst, gaande van keramiek, grafiek, tekeningen, schilderijen tot werkjes in glas en juwelen. Voor ieder wat wils. Siebe Doggen zorgt voor de muzikale sfeer en eetkaffee De Buiting voor de versterking van de inwendige mens. De toegang is gratis!