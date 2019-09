Kunstenaar Walter Vranken zet ‘Mijnmens’ centraal in nieuwe expo BVDH

18 september 2019

14u37 2 Beringen Helchterenaar Walter Vranken (59) komt eind deze maand naar Beringen met zijn expo ‘Mijnmens’. De tentoonstelling vindt plaats in het kader van dertig jaar mijnsluiting en bevat schilderwerken, beeldhouwwerken en houtskooltekeningen.

Vranken is een creatieve duizendpoot die actief is als schilder, tekenaar, beeldend kunstenaar en grafisch vormgever. De kunstenaar kwam op het idee van de expo tijdens een bezoek aan de mijn van Marcinelle en tijdens het muzikaal en beeldend eerbetoon ‘Suite voor de Laatste Mijn’ in ZLDR Luchtfabriek van Heusden-Zolder. “Beide momenten hebben me diep geraakt”, geeft hij toe.

Herkenbaarheid

Walter verwerkte die ontroering in zijn werken. Daarin zet hij overigens de ‘Mijnmens’ centraal. “Ik gebruik geen vrolijke portretten, maar eerder ontwrichte koppen. Het zijn sobere paletten met hier en daar wat kleuraccenten.” Dat zorgt voor erg herkenbare kunstwerken. Opvallend zijn bijvoorbeeld de houten sculpturen die met de kettingzaag uit boomstronken werden gehaald. De beelden moeten de kwetsbaarheid, het lijden en de angsten van de mijnmens in beeld brengen.

De expo opent op 29 september en is ook op 5 en 6 oktober te bezoeken in de evenementenhal van be-MINE.