Kreapaint investeert 2,5 miljoen euro in verhuis naar op- en afrittencomplex Paal

Birger Vandael

04 februari 2020

Beringen Decoratiespecialist Kreapaint zal in de lente van 2020 verhuizen naar het op- en afrittencomplex van de autosnelweg in Paal. Met de verhuis gaat een investering gepaard van 2,5 miljoen euro. Kreapaint creëert hiermee een nieuwe conceptstore en 7 extra jobs. Het hoopt bovendien vlotter bereikbaar te zijn en meer beleving en advies aan te bieden aan klanten.

Rob Vandezande richtte in 2004 Kreapaint op en focuste zich hiermee op de projectmarkt en de grote buitenschilderwerken. In 2013 ontstond het idee om zowel de projectmarkt als de particuliere markt te bedienen met een heuse belevingswinkel. Na een verbouwingsperiode van drie maanden opende in oktober 2015 de eerste Kreapaint Concept Store haar deuren aan de Industrieweg in Beringen. Robs vrouw Wendy Van Geel werd storemanager.

Belevingsruimte van 800m²

De nieuwe locatie zal een winkel- en belevingsruimte van 800m² bevatten. Daarin is plaats voor burelen, een magazijn van 400m², een overdekt buitenmagazijn van 150m² en een werkplaats van 100m². Tot slot komen er ook 40 parkeerplaatsen voor medewerkers en bezoekers.

Momenteel telt Kreapaint 26 medewerkers waarvan 20 arbeiders en 6 bedienden. “We willen ons team in de toekomst uitbreiden met 7 nieuwe medewerkers waarvan 2 winkelbedienden en 5 arbeiders. Natuurlijk hopen we snel de juiste mensen te vinden in deze krappe arbeidsmarkt” aldus Rob Vandezande.