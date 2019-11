Kosovaars koppel verwondt dochter (17) met broeksriem en vlakke hand voor relatie met Marokkaanse man Birger Vandael

26 november 2019

12u21 0 Beringen Een Kosovaars koppel uit Beringen is door de correctionele rechtbank veroordeeld nadat ze zich agressief toonden ten aanzien van hun zeventienjarige dochter. Zij begon een relatie met een Marokkaanse jongen, terwijl de ouders voor haar een ander huwelijk in gedachten hadden. De 47-jarige vader krijgt een werkstraf van 60 uren, de 39-jarige moeder krijgt een celstraf van vijf maanden met uitstel.

De feiten speelden zich af op 21 april 2018 in deelgemeente Koersel. Op dat moment was het meisje nog maar vijftien jaar. De vader deelde slagen uit met zijn broeksriem. Naar eigen zeggen om haar te straffen voor haar “ongehoorzaamheid”. De moeder sloeg haar dochter tweemaal met de vlakke hand tegen haar hoofd. Huilend hing het meisje uit het venster van haar ouderlijk huis terwijl ze om hulp riep. De politie reageerde alert en kwam ter plaatse. Ze stelden met eigen ogen vast hoe het meisje geslagen werd. Haar broers namen een dreigende houding tegen de agenten aan.

Uithuwelijken ook strafbaar

De rechtbank acht de feiten bewezen en wijst onder meer naar de vaststellingen van de onderzoekers op heterdaad en de kwetsuren van het slachtoffer. Overigens betwisten de beklaagden deze gebeurtenissen niet. De vader vertelde tijdens de behandeling via een tolk dat hij schrik had dat het meisje met de Marokkaanse man geslapen had, want dat zou een andere partner onmogelijk maken. Hij kreeg te horen dat ook uithuwelijken in ons land strafbaar is. “En een broeksriem dient om een broek omhoog te houden”, klonk het fijntjes.

“Ouderlijk gezag rechtvaardigt geen mishandeling ter bestraffing van gebeurlijke ongehoorzaamheid", oordeelt de rechtbank in het vonnis. “Beklaagden verblijven al meerdere jaren in België (zij zouden in 1999 naar ons land gekomen zijn, red.) en behoren zich te gedragen naar de wetten en de gewoonten van dit land."

De vrouw kampt met de nodige gezondheidsproblemen en kan geen werkstraf uitvoeren. Daarom krijgt zij een andere straf dan haar man. Allebei moeten ze ook een boete betalen van 208 euro, bij de vrouw werd deze net als de celstraf met uitstel uitgesproken. Indien de man de werkstraf niet uitvoert, krijgt hij een gevangenisstraf van vijf maanden.

Voorbeeld voor anderen

Het meisje verblijft inmiddels al anderhalf jaar in een jeugdinstelling. Volgens het parket is ze een voorbeeld voor anderen en ook op school behaalt ze uitstekende resultaten. In het weekend gaat ze terug naar haar gezin in Beringen. De ouders staan naar eigen zeggen open om de relatie van hun dochter met de Marokkaanse jongen te aanvaarden. Ze zouden dan wel de jongen willen zien en spreken.