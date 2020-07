Komend weekend kantwissel werken snelweg: afrit Beringen richting Lummen afgesloten tot half september Dirk Selis

28 juli 2020

17u06 2 Beringen Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt deze zomer de snelweg E313 vanaf het complex Beringen in de richting van Antwerpen over een afstand van ongeveer 2,3 kilometer, in beide rijrichtingen. De vernieuwing van de rijrichting Antwerpen zit er bijna op. Vanaf vrijdagavond 31 juli wordt het verkeer op de vernieuwde weghelft gebracht. De werken rijrichting Lummen duren dan tot half september. De afrit Beringen, komende van Antwerpen, is zo lang afgesloten.

“Het wegdek van de E313 ter hoogte van Beringen was in slechte staat”, zegt Sep Vandijck van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “De rijweg wordt daarom in beide richtingen tot en met de onderfundering vernieuwd. Het oude wegdek wordt dus eerst opgebroken. De wegverharding wordt voorzien in uitgewassen doorlopend gewapend beton. Dat is een veel duurzamer materiaal dan asfalt, gelet op het zware vrachtverkeer.”

Wissel

Nog tot eind deze week werd gewerkt in de richting van Antwerpen. In de nacht van vrijdag 31 juli op zaterdag 1 augustus wisselen we van kant: de werfzone verhuist dan naar de rijstroken richting Hasselt. Tegelijk gaat de oprit richting Antwerpen dan opnieuw open. De afrit van het complex Beringen, komende van Antwerpen, valt in de werfzone en wordt afgesloten. De huidige omleiding via complex 25a Tessenderlo blijft van kracht. De oprit richting Hasselt blijft open. Op de E313 rijdt het verkeer over 2x2 versmalde rijstroken op het vernieuwde stuk van de snelweg (rijstroken richting Antwerpen). Deze situatie duurt tot 14 september, meteen ook het einde van de renovatiewerken op de snelweg.

Brug Beverlosesteenweg

Op dit moment geldt er op de brug van de Beverlosesteenweg beurtelings verkeer. “In het weekend van vrijdagavond 7 tot maandagochtend 10 augustus is de brug echter volledig afgesloten voor het aanbrengen van de toplaag asfalt. Vrijdagavond 14 augustus zijn de werken er klaar. Aansluitend wordt de brug van de Rijsselstraat enkele dagen gerenoveerd, van 17 tot 20 augustus. Er geldt dan tijdelijk beurtelings verkeer”, besluit Vandijck.