Kolenspoor moet van mijnregio UNESCO werelderfgoed maken Dirk Selis

13 december 2019

10u32 0 Beringen De provincie Limburg en Toerisme Limburg wil de komende legislatuur het Kolenspoor, een verlaten treintracé dat de provincie overkocht van de NMBS uitbouwen tot een toptraject voor duurzame fietsmobiliteit en fietsrecreatie. Dat zei gedeputeerde voor Toerisme Igor Philtjens (Open Vld) in zijn beleidsverklaring. “Hopelijk kunnen we zo op de werelderfgoedlijst van Unesco terechtkomen.”

Voor het einde van de legislatuur wil het provinciebestuur de plannen klaar hebben voor de invulling van dit topproject en alvast de eerste kilometers realiseren. “En wie weet, met een fietsinitiatief als het Kolenspoor kunnen we de mijnregio op toeristisch vlak misschien zelfs in die mate versterken, dat op termijn een erkenning als UNESCO werelderfgoed haalbaar wordt”, steekt Philtjens zijn ambitie niet onder stoelen of banken. “Op de onderlaag van 2.000 kilometer fietsroutenetwerk komt een zeer kwalitatieve bovenlaag voor recreatief fietsverkeer”, gaat Philtjens verder. “We bieden onze gasten minder, maar betere kilometers. We ontwikkelen een premium aanbod dat de sterkste belevingen en mooiste routes bundelt. We maken routes door onze mooiste landschappen, voorbij ons meest waardevolle erfgoed en langs onze spraakmakende landmarks.”

Langer dan de Vlaamse kust

“Om onze voorsprong als belangrijkste fietsbestemming te verzekeren, blijven we ook in de volgende legislatuur innoveren. Dat doen we onder meer met het Kolenspoor, een verlaten treintracé dat de provincie overkocht van de NMBS”, gaat Philtjens verder. “Langs deze voormalige spoorlijn werden vroeger de kolen vervoerd uit onze mijnen. Het Kolenspoor loopt van Beringen tot Eisden en is met zijn 60 kilometer langer dan de Vlaamse kust. Het is omgeven door typische natuur, verbindt de vijf Limburgse mijngemeenten en zeven mijnsites, loopt langs kostbaar en vergeten mijnerfgoed, en doorkruist waardevolle natuurgebieden zoals het Nationaal Park Hoge Kempen en De Wijers. Dichtbij vinden bezoekers bestaande en toekomstige toeristische polen, zoals bijvoorbeeld het nieuwe vakantiepark van Terhills in Maasmechelen, maar ook onze mijngebouwen die prachtig herbestemd werden en nu al trekpleisters zijn.”

Het provinciebestuur zal het Kolenspoor ontwikkelen tot een toptraject voor duurzame fietsmobiliteit en fietsrecreatie, dat zo opnieuw een belangrijke levensader voor onze provincie kan worden. “Op dit traject willen we toerisme, mobiliteit en economie verzoenen, en een zogenaamde ‘slow track route’ creëren voor betekenisvol toerisme: de Mine Trail. Langs het Kolenspoor bevinden zich heel wat leegstaande gebouwtjes, die omgevormd kunnen worden tot originele stopplaatsen en alternatieve logieslocaties”, besluit Philtjens.