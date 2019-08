Koersels koppel probeert tijdens ‘Goed Verlof’ het werk te vergeten en belandt bij het hotel van Moussa Dembélé Birger Vandael

13 augustus 2019

14u13 0 Beringen Claudia Bruno (33) en Bart Plees (36) uit Koersel zijn twee hard werkende mensen. Af en toe willen ze hun job als zaakvoerder even vergeten en al jarenlang vinden ze de rust in Zanzibar, een paradijselijk eilandje aan de oostkust van Afrika. Dit jaar mocht het wel eens wat anders zijn, dus schakelden ze de hulp van het VTM-programma ‘Goed Verlof’ in. En zo belandden ze zelfs in het hotel van Rode Duivel Moussa Dembélé.

Claudia en Bart runnen twee filialen van bank- en verzekeringsgroep Argenta in Beringen en Heusden-Zolder. Gewoonlijk vergeten ze de vele cijfertjes van hun stiel in een strandstoel en met een cocktail in de hand op Zanzibar. “Voor mij is dat eigenlijk de perfecte vakantie”, lacht Claudia. “We gaan altijd naar hetzelfde hotel. Vanaf het moment dat je er aankomt, word je in de watten gelegd en kan je even heerlijk niets doen. In principe sta ik dan enkel nog recht voor het eten.”

Mails checken aan het zwembad

Terwijl Claudia graag relaxt, is Bart een ander type. “Hij is niet zo goed in niks doen. Als hij ligt, begint hij na te denken over het werk of soms zelfs zijn mails te checken”, lacht Claudia. “Hij slaagt er niet zo goed in om het werk helemaal los te laten. Nu we een keer iets nieuws wilden proberen, bleek dan ook dat we erg verschillen op vlak van onze vakantievoorkeuren.” Bart voelt duidelijk wat voor avontuur: “Doe mij maar een vakantie waarvan ik de uitkomst niet ken. Laat me maar eens uit een ‘vliegmachien’ springen”, klinkt het.

Daarom werden Tine Embrechts en Guga Baúl ingeschakeld om het duo te helpen. In de woensdagaflevering van ‘Goed Verlof’ is te zien hoe het koppel op zoek gaat naar een vakantie in eigen land. Hun zoektocht leidt hen ook naar ‘Gulde Schoen’, het prachtige suitehotel van Rode Duivel Moussa Dembélé in Antwerpen. “We wisten niet eens dat hij een hotel had”, lacht Claudia. “Ik moet zeggen dat het wel mijn stijl was. Het is echt heel sjiek en ik was onder de indruk. Ook van de prijs ja”, zegt ze met een kwinkslag. “Blijkbaar slapen er regelmatig sterspelers, al hebben we geen Eden Hazard of Kevin De Bruyne gezien.”

Evenwicht

Het is maar de vraag of het Koersels koppel uiteindelijk kiest voor het Antwerps hotel. Feit is dat ze sowieso een beetje quality time willen beleven op vakantie. De twee dochters van 8 en 9 jaar blijven bij deze gelegenheid dan ook in Limburg, zodat het enkel Claudia met Bart is. “Uiteindelijk is het een kwestie van aanvoelen bij het reizen”, besluit Claudia. “Op het werk is het ook zo dat ik misschien wat toegefelijker ben en we moeten zoeken naar een evenwicht.” Of zij uiteindelijk ook een topvakantie beleven, ontdek je vanaf 21.40 uur bij VTM.