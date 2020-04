Koersel Kapelleke in trek bij wandelaars Birger Vandael

14 april 2020

11u57 0 Beringen In 2019 noteerde de wandelteller aan’t Koersels Kapelleke 20.933 voorbijgangers. Dat is een stijging van ongeveer 30% ten opzichte van twee jaar voordien.

“Het positief effect van de inspanningen om ons toeristisch en recreatief aanbod bij een breder publiek bekend te maken laat zich duidelijk merken in deze cijfers,” laten de schepen van toerisme Werner Janssen (N-VA) en schepen van recreatie Jessie De Weyer (N-VA) trots weten.

Onderschatting

Volgens het Regionaal Landschap Lage Kempen ligt het werkelijke cijfer nog hoger. “De wandelteller staat nu op één van de lussen op de wandeling naar de Vallei van de Zwarte Beek met het plankenpad. Om de wandelaars in het hele wandelgebied te tellen, maakt men telkens een extrapolatie,” weet schepen Janssen. “Het voorstel ligt op tafel om de wandelteller te verplaatsen naar de omgeving van De Watersnip om zo een beter beeld te krijgen,” vult schepen De Weyer aan.

Vooruit kijken

“Het is in deze crisisperiode wat bevreemdend om de cijfers te analyseren. Maar ook al moeten we voorlopig met zijn allen binnen blijven, we kijken vooruit. Ook de komende jaren zetten we door met onze campagne om bezoekers uit binnen- en buitenland aan te trekken. Onze pittoreske streek is veel meer dan de vervlogen mijnglorie!” besluiten de schepenen in koor.