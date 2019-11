Koen Snyers houdt muzikale vertelling in eigen stad BVDH

17 november 2019

09u51 0

Op dinsdag 19 november is Koen Snyers, die met Sarah Vaesen KAAi-collectief vormt, te gast in Casino Beringen met de muzikale vertelling ‘Wij zijn breekbaar’. “De voorstelling vloeit voort uit de vierde dichtbundel van Snyers. Hij liet zich hiervoor inspireren door gesprekken over het thema breekbaarheid én door de porseleinkunst van Wendy Van Geel,” vertelt schepen van Cultuur An Moons (VOLUIT). “We vinden het als CC heel belangrijk om lokaal talent een podium te geven. Vandaar dat ook Koen zeker niet mocht ontbreken op ons podium. Koen eert het breekbare van het leven met een slingerend verhaal dat aarzelt tussen poëzie en proza. Multi-instrumentaliste Sarah Vaesen schept sfeer en omhelst het verhaal met verschillende instrumenten, zang en woord.” Tickets kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Alle info via www.ccberingen.be.