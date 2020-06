Kleutertjes mogen eindelijk terug naar school: “Een vlekkeloze start” Birger Vandael

02 juni 2020

16u16 0 Beringen Kleuters mogen overal in Vlaanderen terug naar school. Het is inmiddels meer dan twee maanden geleden dat zij hun juffrouw of meester zagen, dus het werd een hartelijk weerzien. Zo ook op de kleuterschool O.B.A.M.A. in Beringen. “Alles is vlekkeloos verlopen, alle zestien kindjes waren aanwezig”, vertelt directeur Quinten Martens vandaag.



Scholen mogen zelf beslissen of ze vandaag al openen en hoeveel dagen per week ze dat doen. Er zijn uiteraard ook nog een aantal maatregelen van kracht. Voor de methodeschool is het sowieso een vreemd jaar, want dit is het eerste schooljaar voor deze ploeg. “Gelukkig beschikken we over een pak ervaring”, onderstreept Martens. “Ons team bestaat uit mensen die bewust gekozen hebben voor ons project. De werklust druipt er dus vanaf.” Ook vanuit het centraal bestuur voelt Martens veel steun: “Het GO! pakt veel praktische dingen centraal op zich, waardoor de werkdruk voor ons afneemt. Het is aangenaam om deel uit te maken van een gedreven groep.”

Flexibele klassen

Wat de beschikbare ruimte betreft, was de school perfect voorbereid op de heropstart: “Doordat we pas opgestart zijn, zitten we nog niet aan onze maximumcapaciteit. Onze klassen zijn heel flexibel ingericht. Er zijn prikkelarme werknissen, aparte instructieruimtes, plekken om zelfstandig te werken en om samen te werken. Dat speelt nu in ons voordeel.”

De school bedacht ook creatieve oplossingen voor de veiligheid. “Zo maken we handig gebruik van de glazen scheidingswanden in de klassen. Verder vertrouw ik op het gezond verstand van onze mensen.”