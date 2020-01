Klas 3A van SBS Koersel wint

24 januari 2020

In november organiseerde de kindergemeenteraad van Beringen een fotowedstrijd om brandveiligheid te promoten. Leerlingen en klassen van het eerste tot en met het zesde leerjaar uit Beringen werden uitgenodigd om foto’s door te sturen van het plaatsen van rookmelders en te werken rond het thema brandveiligheid. De prijs was een begeleid bezoek aan de brandweer. Uit alle ingezonden foto’s werd klas 3A van juf Joke van de stedelijke basisschool in Koersel geloot. “Zowel de kinderen individueel, als de volledige klas hebben gewerkt rond het thema brandveiligheid en daarvoor geven we als stad Beringen een dikke pluim!”, stelt schepen van Jeugd Jessie De Weyer (N-VA).