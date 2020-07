Klanten van Beringse bibliotheek kunnen vanaf augustus via website betalen Birger Vandael

17 juli 2020

13u08 0

Vanaf midden augustus kunnen klanten van de Beringse bibliotheek via de website betalen met bancontact.“Van de gebruikers kregen we wel vaker de vraag naar de mogelijkheid om online te betalen. Vooral wanneer men niet dadelijk in de bib geraakt. Van zodra Cultuurconnect en onze digitale infrastructuur het mogelijk maakten, hebben we dus actie ondernomen!” legt schepen van de bibliotheek Jessie De Weyer (N-VA) uit. Zeker in het kader van de verhoogde veiligheidsmaatregelen omwille van corona, komt het systeem als geroepen. Naast het gebruiksgemak voor de leners, is deze vernieuwing ook een administratieve vereenvoudiging. De betalingen worden namelijk dadelijk in het bibliotheeksysteem verrekend. Dankzij de bestaande aansluiting op het bibliotheeksysteem Wise brengt de extra dienst ten slotte geen extra kosten mee voor het stadsbestuur.