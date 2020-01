Klacht tegen winnares VTM-programma ‘Superhond’ wegens banden met broodfokkers: “Maar ik heb geen keuze. Ze gooien hun zieke pups gewoon op mijn erf...” Dirk Selis

07 januari 2020

15u33 18 Beringen Heidi Swerts uit Sint-Truiden, die in 2007 het VTM-programma ‘Superhond’ won en met het prijzengeld een opvangcentrum voor oude en verwaarloosde honden oprichtte, heeft een klacht aan haar been nadat ze een zieke pup ter adoptie afstond. Eentje die afkomstig was van een broodfokker, en dat geeft ze zelf ook toe. “Maar ik kan hun dieren niet weigeren. Ze scheuren hier toe in chique wagens en gooien hun zieke honden bij het nekvel op mijn erf...”

Het prijzengeld dat Heidi won, verbraste ze niet aan dure reizen of luxewagens. Ze opende er in Paal een opvangcentrum (The English Bulldog Resort) voor oude en verwaarloosde honden, vooral Engelse buldogs, mee. Maar het lijkt toch niet allemaal rozengeur en maneschijn te zijn.

Na een onderzoek door onze eigen dierenarts bleek dat nog geen enkele tand gewisseld was. Dat betekende dat de leeftijd van de pup niet klopt: hij was waarschijnlijk maar 3 maanden oud, in plaats van 5 Wendy Verbestel

Zo getuigt ook Wendy Verbestel. Zij zag twee weken geleden een een advertentie verschijnen op de Facebookpagina van Heidi Swerts waar een vijf maanden oude Shiba Inu-pup te koop werd aangeboden. “Na enkele korte telefoontjes mocht ik die avond zelf nog langsgaan om de pup te bekijken”, doet ze haar verhaal. “De pups die die dag ‘gered’ waren, waaronder de Shiba Inu, zaten allemaal in een bijgebouw waar er licht noch verwarming was. In het weinige licht dat er wel was, leek de pup gezond te zijn en dus liet ik diezelfde avond nog weten dat we hem graag wilden adopteren. Zij ging meteen akkoord.”

Zware longontsteking

“De volgende dag zijn we Atilla, want zo heet onze pup, gaan halen. Hij ademde diep, maar wij dachten dat de stress misschien aan de oorzaak lag. Heidi drukte ons namelijk op het hart dat haar dierenarts hem kerngezond had verklaard. We vertrouwden haar. Nadat ik betaald had en de adoptiepapieren, waar geen herkenningsnummer of adres van de vrouw opstond, had ondertekend, vroeg ik naar de voorgeschiedenis van de pup. Nu besef ik dat ik dat misschien eerder al had moeten doen.”

Vervolgens namen ze Atilla mee naar huis. “Hij begon ook erg te hoesten. Zo erg dat we net voor het weekend naar onze eigen dierenarts zijn gegaan. Daar kreeg onze pup onmiddellijk antibiotica. Na een uitgebreid onderzoek stelde hij vast dat nog geen enkele tand gewisseld was. Dat betekende dat de leeftijd van Atilla niet klopte: hij was waarschijnlijk maar 3 maanden oud, in plaats van 5", aldus Wendy. “Later in het weekend beterde zijn situatie niet, waardoor hij onmiddellijk werd opgenomen en zelfs een infuus kreeg. Toen ik dat liet weten aan de vrouw, was ze erg meegaand. Ik kreeg zelfs alle dierenartskosten van haar teruggestort. De dierenarts zelf gaf ons echter niet veel hoop, want de longen van Atilla waren aangetast door een zware longontsteking. Thuis moesten we de behandeling verderzetten door elke dag verschillende keren te aerosollen.”

Broodfokker

“Ik wil iedereen waarschuwen voor deze vrouw die zich ‘zogezegd’ belangeloos inzet om honden uit de broodfok te redden”, aldus Wendy. “Wij wisten op voorhand niet dat deze pup uit de broodfok kwam. Heel ons gezin heeft nu enorm veel verdriet en we kunnen alleen maar hopen dat onze pup nog geneest.” Ze legde ondertussen een klacht neer bij het parket.

Heidi Swerts barst in tranen uit wanneer we haar om een reactie vragen. “Ik heb inderdaad contacten met een viertal broodfokkers in dit land, omdat die weten dat ik de hopeloze gevallen opvang zodat zij de euthanasiekosten kunnen besparen. Mijn dierenhart kan die honden niet weigeren. Ze komen hier met hun chique wagens aanscheuren en gooien de pup letterlijk met het nekvel op mijn erf”, vertelt ze. “Of ik hen daarvoor betaal? Natuurlijk niet. Ik steek er zélf mijn laatste euro in. Op dit moment leveren ze zo’n 5 pups per week aan. Ik wilde goed doen, maar dreig nu zelf de pineut te worden van mijn dierenliefde. Waarom ik die broodfokkers dan niet aangeef? Dat durf ik niet. Ze chanteren me emotioneel door te stellen dat de honden gaan sterven als ik ze niet help. Ja, wat doe je dan? Ze helpen natuurlijk.”

Bewijzen verzamelen

“Dat klopt, maar zo hou je het systeem van de broodfokkers wel in stand”, zegt Liesbeth Reijniers, voorzitter van ABA, de vzw Anti Broodfok Actie. “We zijn op dit moment bewijzen aan het verzamelen tegen de praktijken van mevrouw Swerts. Want Wendy en haar puppy zijn helaas niet de enige. Bij ons en GAIA regent het klachten The English Bulldog Resort. Wij hebben zelfs sterke vermoedens dat mevrouw Swerts de broodfokhandelaars telkens een aardige som betaalt, waardoor er een alternatief circuit ontstaat. Als wij voldoende bewijsmateriaal hebben, stappen ook wij naar het parket.”

“Als nu ook al blijkt dat je zo’n opvangcentrum als dat van Heidi niet meer kan vertrouwen... Tja, dan zet je de reputatie van alle dierenasielen op het spel, hé. Dat stoort mij enorm”, besluit Reijniers.

Ook Vlaams parlementslid en expert in dierenwelzijn Ludwig Vandenhove (sp.a) stelt zich ernstige vragen bij deze hele kwestie. “Ik ga minister van Dierenwelzijn Ben Weyts hierover ondervragen. Ik wil weten of The English Bulldog Resort met alles in orde is en of hier inderdaad sprake is van inmenging van broodfokkers.”