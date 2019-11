Kindergemeenteraad lanceert fotowedstrijd rond rookmelders BVDH

19 november 2019

11u10 0

In Beringen lanceert de kindergemeenteraad een fotowedstrijd om brandveiligheid te promoten. Vanaf 1 januari 2020 moet elke woning in Vlaanderen rookmelders hebben en gezinnen worden nu aangemoedigd om een foto te maken van de kinderen die deze rookmelder ophangen. Deelnemende klassen van het lager onderwijs maken kans op een begeleid bezoek aan de brandweer. Bezorg deze foto ten laatste vrijdag 20 december aan indra.mets@beringen.be. Vraag ten slotte aan de juf of meester om ook een foto te trekken van de hele klas, terwijl je aan het werk bent met het thema brandveiligheid. Ook deze stuur je ten laatste 20 december naar indra.mets@beringen.be. Uit alle ingezonden foto’s wordt begin januari de winnende foto geloot. “Dat onze kindergemeenteraad brandveiligheid als een prioriteit vooropstelt en er op een creatieve wijze aandacht voor vraagt, verdient alle lof!”, aldus schepen van Jeugd Jessie De Weyer (N-VA).