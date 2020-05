Exclusief voor abonnees Kinderen van vermoorde Ersin Caliskan schrikken bij nieuw vonnis: “Geen contact met vader? Ik sprak hem nog de avond voor de moord” Birger Vandael

19 mei 2020

16u14 1 Beringen Afgelopen vrijdag werd Kenan T. (58) uit Heusden-Zolder door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot het betalen van 106.951 euro aan de nabestaanden van Ersin Caliskan (38). Die werd op 17 mei 2014 in koelen bloede neergeschoten met elf kogels in de borst. Kenan beweerde dat het slachtoffer geen contact meer had met zijn kinderen. De kinderen van Caliskan schrokken toen ze dat in de krant lazen. “Ik sprak nog met mijn papa de avond voor de moord”, vertelt Fatma (22).

Fatma hekelt de manier waarop er altijd over de zaak werd gepleit, gepraat en geschreven. Haar vader Ersin werd steevast afgebeeld als een agressieve cafébaas met banden in het criminele milieu. Toen er geen burgerlijke partijen opdaagden bij de eerste behandeling in de rechtbank, klonk zelfs de vraag of iemand Ersin zelfs miste. Het nieuwe vonnis is het sein voor Fatma om haar kant van het verhaal te vertellen. “Sinds de scheiding van mijn ouders in 2010 was er tussen hen geen contact meer, maar wij hoorden onze vader nog elke dag”, legt ze uit.

