Kinderdagverblijf De Speelboom verhuist naar campus Regina Mundi BVDH

21 januari 2020

17u41 0 Beringen Kinderdagverblijf De Speelboom ruilt haar oude stekje in Kolmen in voor een nieuwe locatie op de campus Regina Mundi. Daar is ruimte voor 18 kinderen. De thuiszorgorganisatie baat ook een kinderdagverblijf aan de Havenlaan uit. Het is de bedoeling om beide kinderdagverblijven tegen eind 2022 in eenzelfde gebouw onder te brengen.

“We zijn erg blij met onze nieuwe locatie”, vertelt Mieke Scheelen, de verantwoordelijke van de twee kinderdagverblijven De Speelboom in Beringen. “De lokalen van Regina Mundi vormen ook de uitvalsbasis voor IN-Zetje, een ontmoetingsruimte voor gezinnen met jonge kinderen. Daarnaast vind je er basisschool De Horizon en De Boomhut, een buitenschoolse kinderopvang voor kinderen met specifieke zorgen. Bovendien is er de aanwezigheid van onder meer het OCMW-vormingscentrum, dat is eveneens een meerwaarde.”

Eigen tempo

Bij De Speelboom is iedereen tussen 0 en 3 jaar welkom en is er het belang van de sociale functie. “We bieden kinderen uit kwetsbare gezinnen of met een zorgbehoefte alle leerkansen op hun eigen tempo aan, midden in een uitdagende omgeving met een rijke taalbeleving”, onderstreept Scheelen. Zo doet De Speelboom ook mee aan het KOALA-project.