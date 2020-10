Kinderbegeleid(st)ers krijgen ontbijt of bedankje Birger Vandael

13 oktober 2020

Van 12 tot 18 oktober is het de Week van de Kinderbegeleider. Ook stad Beringen zet alle kinderbegeleid(st)ers in de bloemetjes. “Zo zal elke teamvergadering van de verschillende BKO-locaties er deze week iets prettiger aan toegaan. De kinderbegeleiders worden door het bestuur getrakteerd op een lekker ontbijtje”, vertelt schepen van Kinderopvang Hilal Yalçin (CD&V). “Daarnaast vergeten we ook de externe opvanginitiatieven en de onthaalouders niet”, gaat schepen Yalçin verder. “Zij ontvangen in de loop van de week een bedankkaartje met een boodschap van zowel mezelf als onze burgemeester. We bezorgen de initiatieven die lid zijn van het Lokaal Overleg Kinderopvang ook dit jaar een kleine attentie. De traditionele route langs alle locaties gaat omwille van corona dit jaar helaas niet door.”