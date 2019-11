Kerstconcert staat stil bij 30 jaar mijnsluiting BVDH

19 november 2019

Op zaterdag 7 december vindt om 20.00 uur het gratis ‘Concert in Kerstsfeer’ van de K.Harmonie St.Cecilia van Beringen plaats in de kerk van Beringen centrum. An Poelmans zal tijdens dit muzikaal gebeuren dienst doen als vocaliste. Op het programma staan naast de eigentijdse composities en de kerststukken ook enkele mooie melodische werken die meer dan 30 jaar geleden door de Harmonie van de kolenmijnen van “Beeringen Charbonnage” gespeeld werden op hun concert, met in gedachte dit jaar de herdenking van 30 jaar mijnsluiting . Het concert gaat door onder de kundige leiding van Inge Peters.