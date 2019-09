Exclusief voor abonnees Juf nog voor de klas na relatie met twee leerlingen: “Ze had één voorwaarde: alles moest geheim blijven” Marco Mariotti en Steven Swinnen

11 september 2019

05u00 6 Beringen In een secundaire school voor kinderen met een verstandelijke beperking en gedragsstoornissen in Beringen heeft een inmiddels 37-jarige juf een seksuele relatie gehad met twee leerlingen. Nadat de meisjes hun verhaal deden aan de directie van VIBO Sint-Barbara, werd de vrouw tijdelijk geschorst. Begin deze maand ging ze weer aan de slag. "Toen onze relatie leek uit te komen, verplichtte ze me snel naar een andere school te gaan."

Een stortvloed aan lieve berichtjes, hevige aandrang tot seksuele handelingen en één - de allerbelangrijkste - voorwaarde: totale geheimhouding. De verhalen van twee leerlingen van het buitengewoon onderwijs Sint-Barbara in Beringen over hoe ze - zonder dat van elkaar te weten - een seksuele relatie kregen met één en dezelfde juf lopen parallel. In 2015 was Alicia Sanfilippo - toen 17, nu 21 - de eerste die in het vizier kwam van een juf op haar nieuwe school.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis