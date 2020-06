Jeugdhuis Club 9 stelt fuifzaal ter beschikking van creatievelingen Birger Vandael

18 juni 2020

11u45 0 Beringen Omdat het organiseren van fuiven en concerten nog niet voor meteen is, zal Club 9 zijn concert- en fuifzaal in juli ter beschikking stellen van creatieve en/of ondernemende jongeren.

De fuifzaal kan worden gebruikt voor repetities, het opnemen van een videoclip of het maken van een livestream. Ook theater- of filmmakers zijn er welkom. “We willen werken met residenties van maximum 1 week, maar korter kan ook. Het is fijn zijn als na het beëindigen van de residentie ook een soort toonmoment (online, of in real live conform de maatregelen) is, maar dat is niet verplicht.”

Meer info of jezelf kandidaat stellen: neem contact op met projectcoördinator Jeroen (jeroen@club9.be)