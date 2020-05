Inzameling oude laptops en tablets blijkt succesverhaal Birger Vandael

15 mei 2020

10u47 0 Beringen De oproep van de stad om oude laptops en tablets binnen te brengen, is een groot succes geworden. “Vandaag staan er weer 19 opgeknapte laptops klaar voor een tweede leven”, aldus burgemeester Thomas Vints (CD&V). Het OCMW zal die laptops verdelen.

De toestellen werden deze week overhandigd door Out Of Use, een bedrijf in Beringen dat economische belangen en maatschappelijk verantwoord ondernemen met elkaar verzoent. Zij reviseerden de geschikte computers en voorzagen ze van Windows 10. De computers komen zowel van particulieren als van bedrijven en verenigingen.”

Veerkracht

Volgens schepen van Onderwijs An Moons (VOLUIT) blijven toestellen welkom. “We willen onze schoolgaande jeugd waar nodig ondersteunen zodat iedere leerling over een computer kan beschikken. We bekijken of we daarvoor samen met externe partners op termijn een duurzaam model kunnen ontwikkelen.” Schepen van Samenleven Hilal Yalçin (CD&V) is blij met de solidariteit in de stad: “We merken een enorme veerkracht."

Voorlopig hebben burgers 14 laptops binnengebracht, serviceclub Kiwanis 18 en dierenartsengroothandel Covetrus 15. Verder stelt het OCMW ook 15 eigen toestellen ter beschikking en heeft het van armoedeorganisatie Hart voor Kinderen 20 tablets ontvangen. Ten slotte voorziet Digital For Youth een 100-tal laptops voor het Spectrumcollege.