Internering voor 39-jarige militair die burgers bestormt met bijl Birger Vandael

07 september 2020

14u29 1 Beringen Een 39-jarige militair uit Paal moet worden geïnterneerd nadat hij op 14 mei 2017 enkele mensen aanviel met een bijl en ook op 13 januari 2018 meerdere wagens beschadigde met die bijl. Advocaat Jan Swennen vertelde tijdens de behandeling van de zaak al dat zijn cliënt in Afghanistan vier lokale militairen zag sterven bij een bomaanslag.

Getuigen vertelden hoe ze zich op 14 mei op de parking achter de vijvers van Provinciedomein Halve Maan bevonden, toen de man plots in zijn bestelwagen aan hoge snelheid kwam aanrijden. Al slippend stopte hij naast een BMW en sprong hij met zijn bijl in de hand richting een chauffeur. Toen die wilde vluchten, werd er met een bijl naar zijn wagen gegooid. De bijl raakte het voertuig net boven het achterwiel. Na een achtervolging kon men de militair toch kwijtspelen.

Vlucht in de struiken

Een dag later speelden gelijkaardige feiten zich af op de carpoolparking in Lummen. Een man stapte er uit om een luchtje te scheppen, toen de dertiger kwam aanrijden. Die maakte enkele vreemde gebaren richting de man, die besloot te vertrekken. Daarop werd zijn voertuig geblokkeerd en werd hij bestormd door de militair met zijn bijl. Het slachtoffer kon nog net op de passagierszetel springen, waarna de ruit aan de bestuurderskant werd ingeslagen. Uiteindelijk glipte hij uit de wagen en verstopte hij zich in de struiken.

In januari 2018 liep de man door de straat in Deurne bij Diest richting Paal-centrum en beschadigde hij een Volkswagen Tiguan en een Renault Clio. De politie besloot daarop om de man een bezoek te brengen. Hij gaf daarbij een verwarde indruk, maar gaf de feiten wel toe. Naar eigen zeggen werd hij achtervolgd door militairen, politiediensten en burgers. Hij overhandigde vervolgens twee bijlen aan de politie. De man vertelt in het politiebureau later opnieuw over een complot en spreekt er ook over een mindere periode.

Collocatie

Op verzoek van het parket werd de man vervolgens gecolloqueerd. Die collocatie werd door de vrederechter echter niet verlengd, omdat er zich geen problemen stellen wanneer de beklaagde geen drugs of alcohol gebruikt, maar die beweert op zijn beurt niet te hebben gedronken bij de feiten in mei 2017. Na een onderzoek besloot de deskundige finaal dat de beklaagde zowel ten tijde van de feiten als op het ogenblik van het onderzoek leed aan een geestesstoornis. “Gebruik van alcohol en drugs leidde tot een waanstoornis.” De internering wordt als beste oplossing naar voren geschoven.

De man uit Paal moet de kosten van de publieke vordering (4.666,32 euro) op zich nemen. Aan twee slachtoffers moet hij 1 euro provisioneel betalen, aan een ander slachtoffer moet hij 6.689,88 euro.