Interculturele raad en stad zamelen voedsel in voor mensen in moeilijkheden: “We krijgen heel veel binnen” Birger Vandael

07 mei 2020

13u19 0 Beringen De interculturele raad van Beringen organiseert samen met de stad een solidariteitsactie in de vorm van een voedselinzameling. “Tijdens je normale winkelbezoek aan de supermarkt kan je een product met een lange houdbaarheidsdatum aankopen. Aan de kassa kan je dit product deponeren in een speciaal daarvoor voorziene bak en op die manier personen die het moeilijk hebben steunen”, legt voorzitter van de raad Necdet Erol uit.

De coronacrisis maakt het extra lastig voor mensen in moeilijkheden. “Met deze actie helpen we niet enkel onze medeburger die het vandaag niet zo breed heeft, maar ook de lokale handel die ook grote uitdagingen kent. Als deze crisis al een klein lichtpuntje heeft dan is het wel de creativiteit en de inventiviteit van onze medeburgers om voor elkaar in de bres te springen!” zegt schepen van lokale Economie Werner Janssen (N-VA).

“De interculturele raad zorgt ervoor dat jouw donatie bij het juiste gezin terechtkomt. De verzamelde producten worden via een extra voedselbedeling op 20 mei verdeeld aan diegenen die er nood aan hebben,” geeft schepen van Samenleven Hilal Yalçin (CD&V) mee.

75 kilo rijst, 128 zakken pasta

“Tijdens de eerste week van de actie kregen we al erg veel binnen”, is Yalçin enthousiast. “Zo verzamelden we bij de eerste ophaalronde 75 kilo rijst en 128 zakken pasta. Supermarkt Er-pa leverde 150 zakken aardappelen en ook de andere supermarkten doen hun duit in het zakje. De donaties leverden al 1.075 euro op.” De actie loopt nog tot 13 mei. Er doen twaalf supermarkten uit Beringen mee aan de solidariteitsactie.