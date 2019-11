Interactief Beringen vraagt via verzoekschrift uitleg over beslissing Eeuwfeestgebouw BVDH

29 november 2019

11u43 0 Beringen Politieke partij ‘Interactief Beringen’ heeft een verzoekschrift ingediend bij de gemeenteraad waarin het meer uitleg vraagt bij de beslissing om het Eeuwfeestgebouw niet te verkopen aan ECCB. “Door de zaak te laten aanslepen, ontstond een campagne in de buurt en de media waarbij moslims onnodig in een slecht daglicht werden geplaatst” , merkt voorzitter Kenan Ayaz op.

Toen de plannen voor de verkoop bekend raakten, protesteerden de buren hevig tegen deze verkoop. Het stadsbestuur wees bij de beslissing dan ook naar een gebrek aan harmonie met de omgeving. Ayaz betreurt de manier waarop er over deze verkoop is bericht. “Pas toen de kandidaat-koper zich bekend maakte tijdens een infovergadering, kwam de verkoop in het gedrang. Ik wil zelf niet gelinkt worden aan het ECCB, maar kaart wel de werking van het stadsbestuur aan.”

Het stadsbestuur liet bij de beslissing wel verstaan dat het de opzet van de vereniging, namelijk het ondersteunen van jongeren naar een positieve schoolcarrière, waardevol acht. Ayaz hoopt op de gemeenteraad meer duidelijkheid te krijgen bij de keuze om het Eeuwfeestgebouw ondanks die opmerking toch niet te gebruiken voor de plannen van het ECCB.

