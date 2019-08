Interactief Beringen vraagt commissie voor onderzoek naar fatale brand BVDH

30 augustus 2019

Oppositiepartij Interactief Beringen zal tijdens de gemeenteraad van september een motie op tafel leggen die gericht is aan alle politie partijen. Daarin vraagt de partij voor de oprichting van een commissie die onderzoek doet naar wat er precies is gebeurd bij de fatale brand aan de Koolmijnlaan. In de commissie wil de partij vertegenwoordigers van alle politieke partijen samen met veiligheidsexperts, aangevuld met een aantal buurtbewoners. “Het is de bedoeling dat deze commissie op het einde van de rit de Beringenaren correct kan informeren. We merken dat er momenteel immers wat vragen blijven leen bij de bevolking”, aldus Kenan Ayaz.